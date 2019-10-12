هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 09:05 م

العاهل السعودي الملك سلمان يحضر القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ بمصر يوم 24 فبراير شباط 2019. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

الرياض (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده أقرا نشر تعزيزات إضافية أمريكية للقوات والمعدات الدفاعية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية بالمملكة الشهر الماضي.

كانت الولايات المتحدة أعلنت نشر نحو 3000 جندي في السعودية بينها أسراب من الطائرات المقاتلة وقوة استطلاع جوي وقوات دفاع جوي وسط تصاعد حدة التوتر مع إيران الخصم اللدود للسعودية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السعوديين وافقوا على تمويل عملية نشر القوات. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي في إطار العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية".

(تغطية سمر حسن للنشرة العربية -إعداد أحمد حسن ة - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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