هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 08:50 م

محتجون سودانيون يشاركون في مظاهرة أمام مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الخرطوم يوم الاثنين. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز

الخرطوم (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء السودان يوم الاثنين أن القوات السودانية ضبطت أحزمة ناسفة وأسلحة مزدوة بكواتم للصوت وأجهزة تستخدم في التفجير عن بعد وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية خلال مداهمة عقار في العاصمة الخرطوم.

وقالت الوكالة إن وحدة من قوات الدعم السريع شبه العسكرية نفذت المداهمة بعد أن وردت إليها معلومات بأن هناك عقارا بمنطقة الطائف بالخرطوم به أسلحة وذخائر ومتفجرات.

ولم يتضح إن كانت الأسلحة لها صلة بأي شكل من الأشكال بالأزمة السياسية الحالية في البلاد. ولم تذكر الوكالة إن كانت قد جرت اعتقالات خلال المداهمة أو من يمتلك تلك الأسلحة.

وعزل الجيش الرئيس عمر البشير الشهر الماضي في أعقاب احتجاجات على مدى أشهر ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.

وتتواصل الاحتجاجات التي تتسم بالسلمية مع مطالبة جماعات المعارضة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. ويدير الجيش البلاد حاليا من خلال مجلس عسكري انتقالي.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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