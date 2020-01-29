القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان لوزارة الخارجية القول إن الكويت "تقدر عاليا مساعي الولايات المتحدة لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد لأكثر من 70 عاما".
وشدد البيان على أن "الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي وقي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)