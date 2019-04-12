هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 06:47 م

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة السودان للأنباء يوم الجمعة إن المجلس العسكري الانتقالي في البلاد سيؤجل اجتماعا مع الأحزاب والقوى السياسية إلى موعد يحدد لاحقا.

وأضافت أنه يتعين على كل حزب سياسي أولا أن يقدم يوم السبت أسماء ممثلين اثنين مفوضين من الحزب لحضور الاجتماع.

كان الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري قد قال في وقت سابق يوم الجمعة إن المجلس سيعقد حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة الأجواء من أجل حوار.

(تغطية صحفية هشام حاج علي- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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