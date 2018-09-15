وكالة: المضادات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية قرب مطار دمشق
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(رويترز) - ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري تصدت "لعدوان" إسرائيلي قرب مطار دمشق مساء يوم السبت و"تمكنت من إصابة عدد من الصواريخ المعادية وإسقاطها".
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن بلادها لا تعلق على تقارير أجنبية.
وخلال الصراع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات في سوريا زاد القلق في إسرائيل المجاورة من تنامي نفوذ عدوتها إيران إحدى الحلفاء الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد.
وقصف سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف التي وصفها بأنها مواقع لانتشار القوات الإيرانية أو لنقل الأسلحة لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران خلال الحرب.
ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتسقط عددا من الصواريخ المعادية".
وقال شهود في معرض تجاري رئيسي بالعاصمة دمشق إن السماء توهجت ببريق النيران جراء التصدي للصواريخ.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز