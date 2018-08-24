وكالة: النيابة العامة المصرية تحبس 7 معارضين 15 يوما على ذمة التحقيق
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن النيابة العامة المصرية أمرت يوم الجمعة بحبس سبعة معارضين 15 يوما على ذمة التحقيق بعد يوم من إلقاء القبض عليهم.
وقالت الوكالة في تقرير مقتضب نشرته مساء الجمعة "قررت النيابة العامة حبس معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة وأربعة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم".
وأضافت أن النيابة نسبت إليهم تهم "المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة إلى أهدافها وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".
وتشير الوكالة فيما يبدو إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها الحكومة وأعلنتها جماعة إرهابية بعد شهور من عزل الرئيس السابق المنتمي إليها محمد مرسي في عام 2013.
لكن المعارضين السبعة يساريون أو ليبراليون طبقا لمصادر في المعارضة.
ومرزوق دبلوماسي رفيع سابق دعا قبل أسابيع لإجراء استفتاء على استمرار "نظام الحكم الحالي".
وسلامة عضو بارز في حزب تيار الكرامة اليساري والقزاز أستاذ جامعي دعا في الآونة الأخيرة لإنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن كان من مؤيديه خلال حكم مرسي.
ويقول أنصار السيسي إن الحملة ضد المعارضة ضرورية لإرساء الاستقرار في مصر بعد انتفاضة 2011 وما تلاها من اضطرابات بما في ذلك هجمات متشددين في شبه جزيرة سيناء أدت إلى مقتل المئات.
(تغطية صحفية للنشرة العربية عمر فهمي - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير أحمد حسن)
رويترز