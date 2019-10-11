هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 06:38 ص

(رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم الجمعة أن انفجارا وقع في ناقلة نفطية إيرانية مما أدى لاندلاع حريق فيها قرب ميناء جدة السعودي، مضيفة أن خبراء يعتقدون أن الانفجار "هجوم إرهابي".

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تنشر أسماءها القول إن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أدى لاندلاع حريق على متنها على بعد نحو 96 كيلومترا من ميناء جدة. وأضافت الوكالة أن الانفجار أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد نبيل)

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