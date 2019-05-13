لندن (رويترز) - قال حشمت الله فلاحت بيشه عضو البرلمان الإيراني يوم الاثنين إن "مخربين من دولة ثالثة" قد يكونون وراء الهجمات التي وقعت قرب ميناء الفجيرة في الإمارات.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إيرنا) عن بيشه رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان قوله "هجمات ميناء الفجيرة ربما نفذها مخربون من دولة ثالثة يسعون لزعزعة استقرار المنطقة".
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال يوم الاثنين إن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا الأحد "لهجوم تخريبي" قبالة ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)