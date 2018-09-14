وكالة: بوتين بحث الوضع في إدلب السورية مع مجلس الأمن الروسي
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشهد تدريبات عسكرية يوم الخميس - صورة لرويترز من الكرملين(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين بحث الوضع في إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بسوريا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي يوم الجمعة.
ونقلت الوكالة عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن بوتين عبر أمام مجلس الأمن الروسي عن قلقه من أنشطة المتشددين في آخر معقل رئيسي للمعارضة بسوريا.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز