وكالة: بوتين بحث الوضع في إدلب السورية مع مجلس الأمن الروسي

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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 12:41 م 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:41

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشهد تدريبات عسكرية يوم الخميس - صورة لرويترز من الكرملين (reuters_tickers)