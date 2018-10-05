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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 04:52 م 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 16:52

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في نيودلهي يوم الجمعة. تصوير: ألطاف حسين - رويترز. (reuters_tickers)