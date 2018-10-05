وكالة: بوتين قد يلتقي بولي العهد السعودي في قمة العشرين في نوفمبر
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في نيودلهي يوم الجمعة. تصوير: ألطاف حسين - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله يوم الجمعة إن الرئيس فلاديمير بوتين ربما يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني.
ونسبت الوكالة إلى بوجدانوف قوله إن الاجتماع قد يساعد في تمهيد الطريق لزيارة بوتين للسعودية.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز