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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك يوم 12 سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

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موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بعد إسقاط طائرة عسكرية روسية قرب الساحل السوري.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية)

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رويترز