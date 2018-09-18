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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 02:47 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:47

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك يوم 12 سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء (reuters_tickers)