وكالة: بوتين يجتمع مع خامنئي في طهران بعد قمة ثلاثية بشأن سوريا
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة. صورة لرويترز من ممثل لوكلات الأنباء.(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - ذكرت وكالة فارس للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في طهران يوم الجمعة بعد قمة ثلاثية بشأن سوريا ضمت رؤساء روسيا وتركيا وإيران.
وركزت القمة على العملية العسكرية الوشيكة في محافظة إدلب السورية وهي آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة المناوئة لحكم الرئيس بشار الأسد الذي يتلقى دعما عسكريا من روسيا وإيران.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز