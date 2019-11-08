هذا المحتوى تم نشره يوم 08 نوفمبر, 2019 01:28 م

أنقرة (رويترز) - نقلت وسائل إعلام حكومية عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله يوم الجمعة إن أنقرة ستبدأ في إعادة أسرى تنظيم الدولة الإسلامية إلى بلادهم اعتبارا من يوم الاثنين.

ولطالما انتقدت تركيا حلفاءها الأوروبيين لرفضهم استعادة مواطنيهم الذين قاتلوا مع التنظيم، وحذرت يوم الاثنين من أنها ستعيد المتشددين الأسرى إلى بلادهم حتى لو تم حرمانهم من جنسياتهم.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن صويلو قوله "نقول لهم: سنعيد إليكم هؤلاء وسنبدأ اعتبارا من يوم الاثنين".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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