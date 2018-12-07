وكالة: تركيا تبلغ أمريكا بضرورة التخلي عن إقامة مواقع مراقبة في سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 ديسمبر, 2018 04:08 م

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتحدث إلى نظيره الأمريكي جيم ماتيس في بروكسل يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: فرانسوا لينوار - رويترز.

اسطنبول (رويترز) - قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية يوم الجمعة إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيم جيفري بضرورة تخلي الولايات المتحدة عن إقامة مواقع مراقبة في سوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تقيم "مواقع مراقبة" على طول أجزاء من الحدود بين تركيا وسوريا للمساعدة في إبقاء التركيز منصبا على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وعبرت تركيا عن استيائها من تلك الخطط، التي زادت غضب أنقرة من دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية وهي شريك أساسي لواشنطن في الحرب على الدولة الإسلامية.

وجيفري في تركيا لحضور اجتماعات مجموعة العمل التركية الأمريكية بشأن سوريا.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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