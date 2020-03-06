هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مارس, 2020 01:38 ص

القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن وزارة الدفاع التركية قولها إن أنقرة قتلت 21 من أفراد قوات الحكومة السورية ودمرت مدفعين وقاذفتين للصواريخ بعد مقتل اثنين من جنودها في وقت سابق.

وذكرت الوزارة أن جنديين قتلا يوم الخميس بينما أصيب ثلاثة آخرون بعد أن فتحت القوات السورية النار على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد دخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل في إدلب.

(تغطية صحفية سمر حسن - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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