محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 02:12 م 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:12

قوات أمريكية في قاعدة في منبج بسوريا يوم الثامن من مايو أيار 2018. تصوير: رودي سعيد - رويترز (reuters_tickers)