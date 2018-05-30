وكالة: تركيا وأمريكا تتفقان على خطة لسحب مقاتلين أكراد من منبج السورية
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قوات أمريكية في قاعدة في منبج بسوريا يوم الثامن من مايو أيار 2018. تصوير: رودي سعيد - رويترز(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء يوم الأربعاء إن تركيا وأمريكا توصلتا لاتفاق على خطة لسحب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من مدينة منبج في شمال سوريا.
وأضافت الوكالة أن بموجب شروط الخطة المؤلفة من ثلاث خطوات والتي ستستكمل خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لواشنطن يوم الرابع من يونيو حزيران ستنسحب وحدات حماية الشعب من منبج بعد 30 يوما من توقيع الاتفاق.
وقالت الوكالة إن القوات التركية والأمريكية ستبدأ عملية إشراف مشتركة في منبج بعد 45 يوما من توقيع الاتفاق وستشكل إدارة محلية في غضون 60 يوما اعتبارا من الرابع من يونيو حزيران.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز