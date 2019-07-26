هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 04:30 م

أفراد أمن أكراد بالقرب من موقع الهجوم على مطعم في أربيل يوم 17 يوليو تموز 2019. تصوير: أزاد لاشكاري - رويترز

اسطنبول (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية يوم الجمعة أن الجيش والمخابرات تمكنا من "تحييد" المحرض على هجوم أربيل الذي قتل فيه دبلوماسي تركي في شمال العراق.

وقتل شخصان على الأقل، أحدهما الدبلوماسي، عندما أطلق مسلح النار داخل مطعم كان دبلوماسيون أتراك يتناولون فيه الطعام في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق يوم 17 يوليو تموز.

وقالت الأناضول إن المحرض على الهجوم يدعى أردوغان أونال وأشارت إلى أنه مسؤول في حزب العمال الكردستاني وإلى أن العملية التي تم تحييده فيها نفذت يوم الأربعاء. وتشير السلطات التركية عامة بلفظ التحييد إلى القتل لكنه قد يشمل أيضا الإصابة والاعتقال.

وأضافت الوكالة أن العملية نفذت في منطقة جبال قنديل شمالي أربيل والتي ينشط فيها مسلحون من حزب العمال الكردستاني دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر أمني يوم الخميس إن الجيش التركي شن ضربتين جويتين في شمال العراق وقتل مدبري الهجوم.

وقالت أجهزة الأمن في كردستان العراق يوم السبت إنها اعتقلت شقيق نائبة بالبرلمان التركي من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد للاشتباه في أنه خطط للاغتيال. وأدان الحزب الهجوم على الدبلوماسي.

ووقع إطلاق النار بعد أسابيع من بدء تركيا عملية عسكرية جديدة ضد مسلحين أكراد انفصاليين يتمركزون في شمال العراق.

وتتهم تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل حزب العمال الكردستاني بالضلوع في حوادث أخرى مرتبطة بتركيا في شمال العراق تشمل اقتحام معسكر للجيش التركي في وقت سابق من العام.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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