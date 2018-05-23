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دبي (رويترز) - أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عين خالد اليماني وزيرا للخارجية خلفا لعبد الملك المخلافي.

وأضاف البيان أن المخلافي سيصبح مستشارا لهادي. وسيتولى السفير اليمني في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك منصب اليماني، وهو مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، إلى جانب منصبه الحالي.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)

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رويترز