هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يوليو, 2019 09:45 م

الكويت (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ يوسف عبد الله الصباح المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس اتحاد المؤانئ العربية قوله يوم الأربعاء إن هناك تنسيقا "خليجيا-عربيا" لتأمين سلامة حركة السفن في مياه الخليج.

وأضاف الشيخ يوسف أن تأثير التطورات والتصعيد الأخير في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية "كان طفيفا على حركة الموانيء الكويتية".

وأشار بحسب الوكالة إلى "وجود خطط بديلة لأي تطورات في المنطقة".

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وعمر فهمي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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