هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 10:57 ص

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية يوم السبت أن التسرب توقف من ناقلة نفط إيرانية تعرضت لهجوم صاروخي على ما يبدو في البحر الأحمر قبالة سواحل السعودية وأنها تتجه إلى الخليج.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن الناقلة سابيتي هوجمت يوم الجمعة في واقعة ستعزز إذا تبين صحتها الشقاق في منطقة شهدت هجمات على ناقلات ومنشآت نفطية منذ مايو أيار.

ونقلت الوكالة عن مسؤول لم يذكر اسمه "تتجه الناقلة نحو مياه الخليج الفارسي ونأمل أن تدخل المياه الإيرانية بأمان... وتسرب الشحنة توقف".

ولم يتسن التحقق من الواقعة على نحو مستقل، وهو الأحدث ضمن حوادث واجهتها ناقلات نفط في البحر الأحمر ومنطقة الخليج وقد يفاقم التوتر بين إيران والسعودية اللتين تخوضان حربا بالوكالة في اليمن.

ولم تعلق السعودية حتى الآن على ما تردد عن الهجوم على الناقلة الإيرانية. وقال الأسطول الخامس الأمريكي الذي يعمل في المنطقة إنه سمع بالأنباء وليس لديه المزيد من المعلومات.

وقالت مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية إنه ليس لديها أدلة ملموسة توضح من المسؤول عن الواقعة.

وأضافت في بيان "قرب الناقلة في وقت الهجوم من ميناء جدة السعودي قد يوحي بأن الصواريخ ربما انطلقت من المملكة.

"هناك نظرية منطقية أخرى وهي أن تكون عملية تخريب إسرائيلية... بهدف عرقلة نشاط ناقلات النفط الإيرانية في البحر الأحمر أثناء توجهها لقناة السويس. الاحتمال الثالث هو أن يكون الهجوم من تنفيذ جماعة إرهابية".

وتضاربت الأنباء بشأن هذا الحادث.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن شركة ناقلات النفط الوطنية إن الناقلة هوجمت بصاروخين لكنه نفى تقريرا أشار إلى أنهما انطلقا من السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السفينة أصيبت مرتين دون ذكر ما الذي أصابها. ونشر التلفزيون الرسمي صورا لسطح الناقلة وقال إنها التقطت بعد الهجوم لكنها لا تظهر أي ضرر واضح. ولم يظهر هيكل الناقلة في الصور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي جاء في أعقاب هجمات على ناقلات في الخليج في مايو أيار ويونيو حزيران إضافة إلى هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر أيلول.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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