موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلا عن عضو في الوفد الروسي، أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا والقائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، لم يجتمعا رسميا خلال محادثات السلام غير المباشرة التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو يوم الاثنين.
وأُجريت المحادثات بوساطة من روسيا وتركيا.
ووقع السراج اتفاقا لوقف إطلاق النار بينما طلب حفتر مزيدا من الوقت لبحث وقف إطلاق النار.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)