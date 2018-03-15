وكالة: روسيا تتوقع مغادرة 100 مدني على الأقل الغوطة يوم الخميس

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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 08:57 ص 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:57

طفل في مدينة دوما المحاصرة بالغوطة الشرقية يوم الثامن من مارس آذار 2018. تصوير: باسم خابيه - رويترز (reuters_tickers)