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طفل في مدينة دوما المحاصرة بالغوطة الشرقية يوم الثامن من مارس آذار 2018. تصوير: باسم خابيه - رويترز

(reuters_tickers)

موسكو (رويترز) - أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء أن روسيا تتوقع أن يغادر 100 مدني على الأقل الغوطة الشرقية بسوريا يوم الخميس، حيث أُعلن عن وقف جديد لإطلاق النار في المدينة.

كما نقلت الوكالة عن مركز المصالحة في سوريا، الذي تديره وزارة الدفاع الروسية، قوله إن الغوطة الشرقية ستتسلم 137 طنا من الأغذية كمساعدات إنسانية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز