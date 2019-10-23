هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 02:57 م

موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء يوم الأربعاء نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية الروسية أن روسيا لا ترى حاجة لإقامة منطقة آمنة تحت إشراف دولي في شمال شرق سوريا وهو اقتراح طرحته ألمانيا.

واقترح وزير الدفاع الألماني إقامة منطقة أمنية تشارك فيها تركيا وروسيا تحت إشراف دولي وهي أول مرة تقترح فيها برلين بعثة عسكرية في الشرق الأوسط.

ورحبت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بهذا الاقتراح يوم الأربعاء.

وأبرمت روسيا وتركيا يوم الثلاثاء اتفاقا ينص على نشر قوات سورية وروسية في شمال شرق سوريا لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة الحدود السورية التركية، كما نص أيضا على أن موسكو وأنقرة ستشتركان في مراقبتها.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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