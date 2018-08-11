وكالة: روسيا تسقط طائرة مسيرة قرب قاعدتها الجوية في سوريا
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موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس للأنباء عن الجيش الروسي قوله إنه أسقط طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم الجوية في سوريا يوم السبت وأُطلقت من منطقة "خفض التصعيد" في إدلب التي تسيطر عليها ما وصفتها موسكو "جماعات مسلحة غير قانونية".
وقالت الوكالة إن الطائرة المسيرة لم تتسبب في وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح وإن العمل في قاعدة حميميم الجوية يسير بشكل طبيعي.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز