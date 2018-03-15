وكالة: روسيا تقول أكثر من 4000 مدني غادروا الغوطة الشرقية
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مدنيون تم إخلاءهم من الغوطة الشرقية يوم 13 مارس آذار 2018. تصوير: عمر صناديقي - رويترز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ممثل المركز الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا قوله يوم الخميس إن ما يربو على أربعة آلاف مدني غادروا بالفعل الغوطة الشرقية عبر ممر إنساني.
ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال فلاديمير زولوتوخين قوله "نتوقع مغادرة ما لا يقل عن 13 ألف شخص بنهاية اليوم".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز