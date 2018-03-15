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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 01:07 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 13:07

مدنيون تم إخلاءهم من الغوطة الشرقية يوم 13 مارس آذار 2018. تصوير: عمر صناديقي - رويترز (reuters_tickers)