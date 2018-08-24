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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 12:10 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:10

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في سوتشي بروسيا يوم 22 أغسطس آب 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الانباء. (reuters_tickers)