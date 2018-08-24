وكالة: روسيا تقول إنها تعد لزيارة بوتين للسعودية
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في سوتشي بروسيا يوم 22 أغسطس آب 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الانباء.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله يوم الجمعة إن موسكو تعد لزيارة يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية بعد تلقيه دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.
ونقلت الوكالة عن بوجدانوف قوله إن الزيارة ستتم في وقت يناسب جدول مواعيد بوتين. ولم يفصح عن الموضوعات التي قد يتناولها اللقاء أو الموعد الذي وجهت فيه الرياض الدعوة إلى بوتين.
وتعاونت روسيا والسعودية بشكل وثيق في أسواق النفط العالمية لكبح إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء بالمنظمة.
وأصبح الملك سلمان أول عاهل سعودي يزور روسيا في أكتوبر تشرين الأول 2017 حيث التقى بوتين في الكرملين.
وفي يوليو تموز جلس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جوار بوتين في افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.
ونقلت وكالة تاس عن بوجدانوف قوله "يجري العمل على الإعداد للزيارة، سيتحدد التوقيت وفق جدول مواعيد الرئيس".
ولم يفصح عن الموعد المرجح للزيارة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوجدانوف قوله "هذا متروك لإدارة الرئيس لكن أعتقد أن من المنطقي حدوث زيارة. الرئيس تلقى دعوة من الملك سلمان".
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز