هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 04:01 م

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها يوم الأحد إنه ليس لديها معلومات موثوق بها عن العملية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، وذلك بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتله.

ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف قوله "ليس لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات موثوق بها بشأن تنفيذ جنود أمريكيين لعملية ’قتل’ أخرى لزعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في الشطر الذي تسيطر عليه تركيا من منطقة خفض التصعيد في إدلب".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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