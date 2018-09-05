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سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في صورة من أرشيف رويترز.

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موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله يوم الأربعاء إن أي إجراء عسكري روسي في سوريا حاول تقليل الخسائر في الأرواح بين المدنيين وكان محدد الأهداف.

وقال معارض سوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن روسيا استأنفت شن ضربات جوية ضد المعارضة في محافظة إدلب السورية يوم الثلاثاء بعد توقف لعدة أسابيع وهو ما لم تؤكده روسيا حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله "نحن، وكما قلنا مرات عديدة، (أهدافنا) محددة وانتقائية ونحاول الحد من المخاطر المحتملة التي قد يواجهها السكان المسالمون".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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رويترز