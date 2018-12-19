وكالة: روسيا تقول إن سحب القوات الأمريكية من سوريا يساعد على إيجاد تسوية

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 06:31 م

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها يوم الأربعاء إن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا يساعد على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك.

وقالت الولايات المتحدة إنها بدأت في سحب القوات الأمريكية من سوريا في حين قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تدرس سحب جميع قواتها مع اكتمال حملتها لاستعادة أراض كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

ونسبت تاس أيضا إلى الوزارة قولها إن مبادرة لتشكيل لجنة دستورية سورية ستكلل بالنجاح مع انسحاب القوات الأمريكية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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