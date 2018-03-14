وكالة: روسيا تقول إن 49 آخرين غادروا الغوطة الشرقية
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مدنيون سوريون في حافلة أثناء عملية إجلائهم من بلدة دوما في الغوطة الشرقية يوم الثلاثاء. تصوير: بسام خيبه - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الميجر جنرال يوري يفتوشينكو قوله إن الجيش الروسي صرح يوم الأربعاء بأن 49 شخصا آخرين غادروا منطقة الغوطة الشرقية السورية بعد فتح ممر إنساني هناك.
وأضاف يفتوشينكو الذي يرأس المركز الروسي للسلام والمصالحة في سوريا أن بذلك يرتفع العدد الإجمالي للنازحين إلى أكثر من 350 شخصا.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية)
رويترز