هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 10:05 ص

موسكو (رويترز) - قالت روسيا يوم الأربعاء إنه ينبغي أن تحدد القوات السورية والتركية كيفية التعاون في شمال سوريا بناء على اتفاق أضنة وهو معاهدة أمنية تعود إلى عام 1998.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف في مدينة سوتشي بجنوب روسيا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في ذلك. وقال إن الحوار بين دمشق والأكراد يحقق نتائج ملموسة أيضا.

ويحدد اتفاق أضنة الظروف التي يمكن لتركيا بموجبها تنفيذ عملية أمنية عبر الحدود في شمال سوريا. وألزم الاتفاق أيضا دمشق بالتوقف عن إيواء أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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