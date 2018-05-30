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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 08:57 ص 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 08:57

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع في موسكو يوم 15 مايو أيار 2018. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز (reuters_tickers)