وكالة: روسيا تقول على القوات الأجنبية الانسحاب من حدود سوريا الجنوبية
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع في موسكو يوم 15 مايو أيار 2018. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله يوم الأربعاء إنه ينبغي أن تنسحب كل القوات غير السورية من حدود سوريا الجنوبية مع إسرائيل في أسرع وقت ممكن.
ويسيطر مقاتلو معارضة على مساحات من جنوب غرب سوريا في المنطقة المتاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل بينما يسيطر جنود الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران متحالفة معه على أراض قريبة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز