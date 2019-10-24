هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 11:58 ص

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية يوم الخميس قولها إنه ليس هناك جدول زمني محدد لوجود القوات التركية في المنطقة التي تجري فيها العمليات في سوريا.

وقالت روسيا إن القوات الكردية بدأت انسحابها من مناطق قرب الحدود التركية في سوريا في إطار اتفاق أبرم بين موسكو وأنقرة يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين قوله إن الاتفاق على انسحاب الأكراد من الحدود السورية مع تركيا لا ينطبق على السكان المدنيين.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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