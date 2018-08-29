وكالة: روسيا تناقش الوضع في إدلب السورية مع إيران وتركيا
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ميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية روسيا - صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية روسيا قوله يوم الأربعاء إن موسكو تناقش الوضع في محافظة إدلب ومنطقة عفرين الخاضعتين لسيطرة المعارضة السورية مع إيران وتركيا وكذلك مع الحكومة والمعارضة.
ويعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد حليف موسكو يفكر في هجوم على محافظة إدلب الشمالية.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز