وكالة: روسيا تناقش الوضع في إدلب السورية مع إيران وتركيا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 11:38 ص 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:38

ميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية روسيا - صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)