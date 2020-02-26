هذا المحتوى تم نشره يوم 26 فبراير, 2020 10:24 ص

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله يوم الأربعاء إن موسكو لا ترى مؤشرا على استعداد الطرفين المتحاربين في ليبيا لتنفيذ القرارات العسكرية والسياسية التي تم التوصل إليها في مؤتمر في برلين في يناير كانون الثاني.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت للصحفيين عقب قمة برلين إنه تم الاتفاق على ضرورة تحويل هدنة مؤقتة في طرابلس إلى وقف دائم لإطلاق النار لإتاحة الفرصة أمام العملية السياسية.

ونقلت وكالة تاس عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية روسيا قوله إن الهدنة التي أعلنها خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) وفائز السراج رئيس الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في 12 من يناير كانون الثاني صامدة بوجه عام.

لكن بوجدانوف قال أيضا إنه لا يوجد مؤشر على تأييد أي من الطرفين لما وصفها بالمبادئ الأساسية لحل الأزمة فيما يتعلق بالتطورات العسكرية والسياسية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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