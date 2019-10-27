بيروت (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن الحكومة السورية رحبت بانسحاب القوات بقيادة الأكراد في الشمال مسافة 30 كيلومترا بعيدا عن الحدود مع تركيا.

وأضاف المصدر أن دمشق ترى أن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة الحدودية "يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية".

وذكر أن سوريا "ستعمل على احتضان أبنائها وتقديم العون لهم بما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية".

(تغطية إلن فرنسيس من بيروت وعمر فهمي من القاهرة - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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