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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2018 10:43 ص 11 مارس 2018 - آخر تحديث - 10:43

طائرة حربية تركية تقلع من قاعدة جوية في جنوب البلاد. أرشيف رويترز (reuters_tickers)