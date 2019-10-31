هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 12:35 م

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في صورة من أرشيف رويترز

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر بتشكيل لجنة لتنظيم أول انتخابات على الإطلاق لمجلس الشورى الذي يقدم المشورة للحكومة.

وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء سيتولى رئاسة اللجنة.

ويمثل القرار الذي اتخذ يوم الأربعاء إحياء لخطط تأجلت لسنوات عدة بتنظيم انتخابات جزئية لمجلس الشورى أعلى هيئة استشارية للحكومة. ووفقا للخطط سيجرى انتخاب 30 عضوا بينما يُعين الأمير 15 عضوا آخرين.

وتنظر الدوحة مجددا في تنظيم الانتخابات بعدما فرضت السعودية ومصر والإمارات والبحرين مقاطعة تجارية ودبلوماسية عليها منذ 2017 بتهمة دعم الإرهاب. وتنفي الدوحة التهم.

وتنظم قطر والسعودية نوعا من الانتخابات المحلية لكن أمير قطر وعاهل المملكة يعينان كل أعضاء مجلسي الشوري بالبلدين. ولا يملك المجلسان سلطات تشريعية فعلية.

ويجري انتخاب أعضاء البرلمان في الكويت والبحرين ويتمتعون بنفوذ أكبر نسبيا.

وتولى الشيخ تميم الحكم في قطر عام 2013 بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن السلطة متخذا خطوة نادرة بتنازل حاكم عربي طوعا عن الحكم لتأمين انتقال سلس للقيادة.

(تغطية صحفية عزيز اليعقوبي وإريك كنيكت -إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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