هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 08:38 م

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن قوات الأمن السعودية قتلت ثمانية أشخاص أثناء عملية في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في شرق المملكة.

وتشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية والشيعة الذين يشكون من التهميش والتمييز ضدهم.

وتنفي السلطات السعودية إساءة معاملتهم.

وذكرت الوكالة في بيان أن العملية نُفذت في بلدة تاروت بالقطيف وأنها استهدفت "خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا"، وأضافت "لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى".

وقالت الوكالة "ما تزال الجهات الأمنية المختصة تباشر مهامها في الموقع".

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، تنفذ أجهزة الأمن بانتظام عمليات في هذه المنطقة وأفادت تقارير بسقوط قتلى في هذه العمليات.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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