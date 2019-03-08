تونس (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلة الجيش قالت إن الجيش والشعب "ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه"، ولم تتطرق إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
امرأة تحمل علم الجزائر وتردد هتافات وقوات من الشرطة تصطف في مواجهة محتجين جزائريين ضد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في العاصمة الجزائر يوم الجمعة. تصوير: زهرة بن سمرة - رويترز.(reuters_tickers)
تونس (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلة الجيش قالت إن الجيش والشعب "ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه"، ولم تتطرق إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)