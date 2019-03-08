تونس (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلة الجيش قالت إن الجيش والشعب "ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه"، ولم تتطرق إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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