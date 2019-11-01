هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 06:57 م

صورة من أرشيف رويترز لتأبين موظيفة السفارة البريطانية التي قتلها سائق سيارة في لبنان.

بيروت (رويترز) - قالت الوكالة الوطنية للإعلام وهي وكالة الأنباء الرسمية في لبنان إن محكمة لبنانية قضت يوم الجمعة بإعدام سائق في خدمة أوبر يدعى طارق حوشية لإدانته بقتل موظفة بالسفارة البريطانية تدعى ريبيكا دايكس في ديسمبر كانون الأول عام 2017.

واعترف حوشية باغتصاب وخنق دايكس (30 عاما) التي كانت تعمل بإدارة التنمية الدولية في السفارة.

وقالت السفارة البريطانية في بيان إنها تأمل أن يساهم قرار المحكمة في تخفيف الألم الذي يشعر به المقربون من دايكس، مضيفة أنها "كانت محبوبة كثيرا وتركت فراغا كبيرا".

وعادة ما يطالب قضاة التحقيق في لبنان بالإعدام في قضايا القتل. لكن لبنان أوقف العمل بالعقوبة بشكل غير رسمي ولم يطبقها منذ عام 2004، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأضاف بيان السفارة "رغم ترحيبنا بالإدانة، إلا أن الحكومة البريطانية لا تزال تعارض عقوبة الإعدام تحت أي ظرف".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحكم أصدرته المحكمة الجنائية في جبل لبنان شمالي بيروت حيث وقعت الجريمة.

وقال محام يمثل المتهم إنه سيطعن على الحكم.

(تغطية صحفية إريك كنيكت وعصام عبد الله - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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