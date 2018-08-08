وكالة: محكمة مصرية تعاقب 45 متهما بالإعدام في معركة بالسلاح قتل فيها 3 أشخاص
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القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة الجنايات في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية عاقبت يوم الأربعاء 45 متهما بالإعدام شنقا في قضية معركة بالسلاح قتل فيها 3 أشخاص.
وأضافت أن الحكم صدر حضوريا على أربعة من المتهمين وما زال الباقون هاربين.
ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله فإذا ألغته تعاد محاكمة المتهمين أمامها.
وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
وقالت الوكالة إن المتهمين أحيلوا للمحاكمة في عام 2012 بعد مشاجرة بأحد أحياء الإسكندرية بين أسرتين استخدمت فيها بنادق آلية ومسدسات وزجاجات حارقة وأسلحة بيضاء.
وبعد انتفاضة عام 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك شهدت مصر انفلاتا أمنيا تخلله كثير من حوادث عنف.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - تحرير أحمد حسن)
رويترز