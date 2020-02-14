هذا المحتوى تم نشره يوم 14 فبراير, 2020 04:47 م

حافلات عسكرية تركية بالقرب من إدلب يوم 11 فبراير شباط 2020. تصوير: خليل عشاوي - رويترز

اسطنبول/بيروت (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام حكومية تركية وسورية يوم الجمعة أن مسلحين سوريين تدعمهم تركيا أسقطوا طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الحكومية غربي حلب في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا التي شهدت تصاعدا في العنف ونزوحا في الأسابيع الماضية.

وقال مصدر عسكري من المعارضة المسلحة وشهود لرويترز إن طائرات حربية روسية استهدفت مناطق في ريف حلب الغربي في وقت سابق يوم الجمعة لكنها تراجعت إلى المدينة بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة الواحدة والأربعين دقيقة من بعد ظهر اليوم الجمعة تعرضت إحدى حواماتنا العسكرية للإصابة بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي بالقرب من أورم الكبرى حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا وقد أدى ذلك إلى سقوط الحوامة واستشهاد طاقمها".

وأرسل الجيش التركي تعزيزات إضافية من الأسلحة والقوات إلى إدلب الواقعة على الحدود الجنوبية لتركيا من أجل التصدي لهجوم تنفذه قوات الحكومة السورية لاستعادة آخر معقل رئيسي خاضع لمسلحي المعارضة في البلاد بعد نحو تسعة أعوام من بدء الحرب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن تركيا نشرت نحو 6500 جندي لتعزيز وحداتها الموجودة في شمال غرب سوريا إضافة إلى نحو 1900 مركبة عسكرية منذ مطلع فبراير شباط.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الطائرة أسقطت أثناء التحليق فوق الخطوط الأمامية بعد إقلاعها من حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وأسقط مسلحو المعارضة طائرة هليكوبتر أخرى تابعة لقوات الحكومة السورية يوم الثلاثاء بالقرب من بلدة النيرب الواقعة إلى الجنوب.

في الوقت نفسه، بثت قناة الإخبارية السورية الحكومية ما قالت إنها لقطات لطاقم تابع لها يدخل في سيارة لأول مرة إلى حلب عبر الطريق السريع الدولي إم 5 الذي كان محورا في أحدث حملة عسكرية للرئيس بشار الأسد.

وقالت الإخبارية إن الطريق الواصل من دمشق إلى حلب الذي يمر عبر محافظة إدلب أصبح يخضع بالكامل لسيطرة الجيش السوري.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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