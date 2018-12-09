وكالة: مقتل سبعة مسؤولين سوادنيين على الأقل في تحطم طائرة هليكوبتر

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 01:35 م

الخرطوم (رويترز) - ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سبعة مسؤولين محليين على الأقل لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر بولاية القضارف بشرق البلاد يوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن والي القضارف وثلاثة من مسؤولي الأمن قضوا في الحادث فيما أصيب عدد آخر من الأشخاص. وكان المسؤولون في جولة أمنية بالإقليم.

ولم يتضح حتى الآن سبب وقوع الحادث.

وذكر التلفزيون السوداني في وقت سابق يوم الأحد أن طائرة تحطمت دون الإشارة إلى أنها كانت طائرة هليكوبتر.

وتشتهر ولاية القضارف بأراضيها ومشروعاتها الزراعية.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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