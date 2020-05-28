هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2020 12:18 ص

الخرطوم (رويترز) - قالت وكالة السودان للأنباء إن ضابطا بالجيش السوداني قُتل وأصيب عدد آخر يوم الخميس في هجوم نفذته ميليشيات إثيوبية على الجانب السوداني من الحدود.

وذكرت الوكالة "شهدت الحدود السودانية الإثيوبية بولاية القضارف توترا جديدا صباح اليوم حيث توغلت قوة من الميليشيات الإثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين".

وأضافت "وقد نجم عن التصدي للمليشيات استشهاد قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية وجرح عدد من العسكريين والمدنيين".

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك