هذا المحتوى تم نشره يوم 16 فبراير, 2020 07:32 م

عمان (رويترز) - قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن سيارة ملغومة انفجرت يوم الأحد بمدينة تل أبيض السورية قرب الحدود مع تركيا مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين.

كانت قوات مدعومة من تركيا طردت وحدات حماية الشعب الكردية السورية من تل أبيض في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. وشهدت هذه المدينة سلسلة من الهجمات بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.

ولم يرد بعد تعليق من السلطات على الحادث.

ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية القول إن وحدات حماية الشعب الكردية نفذت الهجوم. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية على صلة بالمتمردين الأكراد الذين يشنون تمردا على أراضيها.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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