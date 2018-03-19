وكالة: مقتل 7 مدنيين وأربعة مقاتلين في انفجار في عفرين السورية
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اسطنبول (رويترز) - قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم الاثنين إن انفجار قنبلة في مبنى مؤلف من أربعة طوابق في مدينة عفرين بشمال غرب سوريا أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وأربعة من مقاتلي الجيش السوري الحر أثناء الليل.
وأضافت أن القنبلة، التي أشارت إلى أن إرهابيين زرعوها، انفجرت أثناء عملية تفتيش يجريها مقاتلو المعارضة السورية في أعقاب دخول المدينة مع القوات التركية يوم الأحد معلنين السيطرة بالكامل عليها بعد حملة دامت ثمانية أسابيع لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز