هذا المحتوى تم نشره يوم 07 نوفمبر, 2019 01:08 م

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض يوم 14 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

دبي (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس إن الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل في الرياض.

وذكرت الوكالة أن الملك وهاسبل بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الذي حضره وزيرا الخارجية والداخلية السعوديان.

وأظهرت شكوى مقدمة يوم الأربعاء أن وزارة العدل الأمريكية تتهم اثنين من الموظفين السابقين بشركة تويتر بالتجسس لصالح السعودية. ولم تعلق الرياض علنا حتى الآن على الاتهامات.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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