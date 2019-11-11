هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 12:49 ص

الرياض (رويترز) - قالت وكالة الأنباء العمانية إن نائب وزير الدفاع السعودي زار سلطنة عمان يوم الاثنين والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد، وذلك في أعقاب اتفاق أنهى صراعا على السلطة في جنوب اليمن.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن الأمير خالد بن سلمان سيجتمع مع عدد من المسؤولين العمانيين لمناقشة العلاقات الثنائية فضلا عن الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولم يذكر الجانبان اليمن حيث تدعم السعودية الحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وتحافظ سلطنة عمان على الحياد إلى حد كبير لكنها استضافت محادثات لمحاولة حل الصراع واستخدمت في السابق علاقاتها الجيدة مع الحوثيين وإيران للتوسط لدى الرياض وواشنطن.

وأشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين الحكومة المدعومة من السعودية والانفصاليين الجنوبيين كخطوة نحو حل سياسي أوسع لإنهاء الصراع.

(تغطية صحفية ستيفن كالين - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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