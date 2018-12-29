وكالة: هدف تركيا وروسيا المشترك هو تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 01:34 م

اسطنبول (رويترز) - نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله يوم السبت بعد الاجتماع مع وزيرين روسيين في موسكو إن تركيا وروسيا لهما هدف مشترك وهو تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن تركيا ستستمر في العمل عن كثب مع إيران وروسيا بشأن سوريا وقضايا المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن واشنطن ستسحب نحو ألفي جندي أمريكي من سوريا في تغيير لإحدى ركائز السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط الأمر الذي أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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